Акар: министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся 25 апреля в Москве

Встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана пройдёт во вторник, 25 апреля, в Москве.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана», — приводит слова Акара РИА Новости.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не планируют взаимные визиты в Анкару и Москву.

Как отмечал сам Эрдоган, он проводит контакты с российским лидером почти каждую неделю.