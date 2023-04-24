Акар: министры обороны Турции, России, Сирии и Ирана встретятся 25 апреля в Москве

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Встреча министров обороны Турции, России, Сирии и Ирана пройдёт во вторник, 25 апреля, в Москве.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Завтра в Москве планируется провести встречу министров обороны и руководителей разведки Турции, России, Сирии и Ирана», — приводит слова Акара РИА Новости.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не планируют взаимные визиты в Анкару и Москву.

Как отмечал сам Эрдоган, он проводит контакты с российским лидером почти каждую неделю.

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