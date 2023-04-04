Эрдоган заявил, что проводит контакты с Путиным и Зеленским почти каждую неделю

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводит контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским почти каждую неделю.
Эрдоган заявил, что проводит контакты с Путиным и Зеленским почти каждую неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом он сказал в ходе ужина с послами других стран.

«Нахожусь в контакте с господином Путиным и господином Зеленским почти каждую неделю», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, он прилагает усилия для остановки конфликта.

Также Эрдоган заявил, что считает возможным «справедливый мир».

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров 6—7 апреля посетит Турцию и в ходе визита обсудит двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику.

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