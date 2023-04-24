Президент Мексики Обрадор заявил, что в третий раз заболел коронавирусом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в третий раз заболел коронавирусом.

«У меня положительный результат на COVID-19. Форма несерьёзная... Я нахожусь в Мехико... Я поберегу себя несколько дней. Адан Аугусто Лопес (глава МВД. — RT) будет вести утренние конференции», — написал он в Twitter.

Первый раз мексиканский лидер сообщил об инфицировании коронавирусом 25 января.

19 января за сутки в Мексике зафиксировали 49 343 случая инфицирования коронавирусом, что стало максимальным значением за всё время пандемии.

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