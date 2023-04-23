Политолог Мезюхо: невыдача виз российским журналистам — нарушение международного права

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление миссии России при ООН о невыдаче США виз российским журналистам.

Он отметил, что США уже не первый раз не выполняют свои обязательства как государство, на территории которого размещена штаб-квартира ООН.

«Невыдача виз российским журналистам — это прямое нарушение международного права. США живут по принципу «мы сами по себе, а международное право для всех остальных». Поэтому, конечно, добиться правды у американских политиков невозможно», — считает Мезюхо.

По его мнению, необходимо привлечь к данной ситуации международное внимание.

«Необходимо звонить во все колокола. Нужно говорить о том, что сегодня Соединённые Штаты ограничивают в правах российских журналистов, завтра — китайских, а послезавтра — британских и т. д. Те государства, которые поддерживают такую политику Соединённых Штатов, сами вскоре могут стать её жертвами или мишенью», — добавил политолог.

Собеседник RT считает, что такая неадекватная позиция США заставляет задумываться о том, что штаб-квартира ООН должна находиться в подлинно нейтральной стране.

Ранее в российском постпредстве при ООН заявили, что США пренебрегли международным правом, не выдав визы журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк.