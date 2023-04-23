Суд в Турции арестовал основателя криптобиржи Thodex Фатиха Озера
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Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что сам Озер не признал себя виновным.
По данным телеканала, мужчина обвиняется по нескольким статьям, в частности его обвиняют в мошенничестве. По мнению прокуроров, он присвоил себе деньги пользователей криптобиржи.
22 декабря 2022 года основатель объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прилетел в США после согласия на экстрадицию. Отмечалось, что Комиссия по срочной биржевой торговле США выдвинула обвинения против Бэнкмана-Фрида.
20 января криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли.