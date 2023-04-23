Суд в Турции арестовал основателя криптобиржи Thodex Фатиха Озера

Турецкий суд принял решение арестовать экстрадированного из Албании в Турцию основателя криптобиржи Thodex Фатиха Озера.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что сам Озер не признал себя виновным.

По данным телеканала, мужчина обвиняется по нескольким статьям, в частности его обвиняют в мошенничестве. По мнению прокуроров, он присвоил себе деньги пользователей криптобиржи.

22 декабря 2022 года основатель объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прилетел в США после согласия на экстрадицию. Отмечалось, что Комиссия по срочной биржевой торговле США выдвинула обвинения против Бэнкмана-Фрида.

20 января криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли.