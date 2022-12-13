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Комиссия по срочной биржевой торговле США подала в суд на экс-главу FTX

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Комиссия по срочной биржевой торговле США выдвинула обвинения против бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Комиссия по срочной биржевой торговле США подала в суд на экс-главу FTX
  • AFP
  • © SAUL LOEB

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ суда.

Как указывает сторона обвинения, было зафиксировано, что FTX через свою дочернюю компанию Alameda «тайно выкачивала средства клиентов на собственные нужды». Данные действия привели к тому, что с клиентских депозитов пропала сумма, превышающая $8 млрд.

По мнению прокуратуры, соответствующая схема функционировала с мая 2019 по ноябрь 2022 года, когда владельцем обеих компаний, а также ряда других вовлечённых в неё предприятий был Бэнкман-Фрид. 

Комиссия призывает провести рассмотрение дела судом присяжных.

Ранее сообщалось, что основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан.

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