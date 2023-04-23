Bloomberg: США нанесли удар по «теневому» флоту России

Клуб страховщиков из США перестал оказывать услуги индийской компании Gatik Ship Management, которая была самым крупным перевозчиком российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что корабли компании заходили в российские порты и вывозили из них нефть и нефтепродукты.

Согласно данным агентства, американская сторона посчитала данные действия нарушением антироссийских санкций.

Таким образом, страховые услуги компании Gatik больше не предоставлялись.

Ранее стало известно, что импорт нефти из России в Японию по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, снизился на 80,5%.