Bloomberg: США нанесли удар по «теневому» флоту России

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Клуб страховщиков из США перестал оказывать услуги индийской компании Gatik Ship Management, которая была самым крупным перевозчиком российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: США нанесли удар по «теневому» флоту России
  • AP

Отмечается, что корабли компании заходили в российские порты и вывозили из них нефть и нефтепродукты.

Согласно данным агентства, американская сторона посчитала данные действия нарушением антироссийских санкций.

Таким образом, страховые услуги компании Gatik больше не предоставлялись.

Ранее стало известно, что импорт нефти из России в Японию по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, снизился на 80,5%.

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