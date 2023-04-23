Рябков заявил об отсутствии планов по встрече Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии планов по встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях мероприятий по линии Совета Безопасности ООН.
Рябков заявил об отсутствии планов по встрече Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН
  • РИА Новости

«Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

Ранее Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов, которые солгали о работе над американскими визами для российских журналистов, планировавших освещать поездку Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить