Рябков заявил об отсутствии планов по встрече Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН
- РИА Новости
«Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.
Ранее Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов, которые солгали о работе над американскими визами для российских журналистов, планировавших освещать поездку Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.