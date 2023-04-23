Рябков заявил об отсутствии планов по встрече Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии планов по встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях мероприятий по линии Совета Безопасности ООН.

«Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

Ранее Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов, которые солгали о работе над американскими визами для российских журналистов, планировавших освещать поездку Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.