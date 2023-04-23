Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн

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Американский предприниматель Илон Маск во время дискуссии с писателем Стивеном Кингом в соцсетях заявил, что передал Украине $100 млн.
Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн
  • Gettyimages.ru

Таким образом Маск ответил Кингу, который призвал бизнесмена передать его синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине.

«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]», — цитирует его газета «Известия».

Вместе с этим Маск не уточнил, подразумевал ли он под пожертвованием прямую финансовую помощь или же ресурсы своих компаний, в частности Starlink.

В феврале Маск признал, что в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот.

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