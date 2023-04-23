В Сербии и Республике Сербской появятся центры в память жертв фашизма

Два мемориальных центра в память жертв фашизма во Второй мировой войне появятся в Сербии и в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на месте крупнейшего нацистского концлагеря на территории бывшей Югославии.

Как сообщает РИА Новости, власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины с участием Вучича и Милорада Додика, а также посла России Игоря Калабухова 23 апреля почтили память жертв лагеря Доня Градина. Он находится через реку Саву от расположенной в Хорватии основной части концлагеря Ясеновац.

Комплекс лагерей служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения сербов, евреев и цыган.

«Подписываем соглашение о строительстве мемориального центра здесь, в Доня Градине, чтобы могли его посещать, приезжать, каждый человек из Сербии и Республики Сербской знает, какая это святыня для нашего народа. Ещё один мемориальный центр будет в Белграде — чтобы каждый иностранец, который приедет из бывшей Югославии и любой другой части света, знал, что произошло в Ясеноваце, какие страшные преступления совершались против людей лишь потому, что они — сербы и православные», — сказал президент Сербии.

Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о запуске специального мультимедийного раздела «Звериное лицо фашизма», приуроченного к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.