Глава комитета крымского парламента Гемпель: многие страны понимают, что Крым — это Россия

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Полина Полетаева
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что республики Прибалтики и Украина возмутились словами китайского дипломата о российской принадлежности Крыма.
Глава комитета крымского парламента Гемпель: многие страны понимают, что Крым — это Россия
  • РИА Новости

По словам парламентария, заявление китайского дипломата «уже имеет резонанс».

«Я убеждён в том, что представитель Китая достаточно чётко и понятно обозначил проблематику по Крыму. Сегодня проблемы по Крыму нет, Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — уверен Гемпель.

Он подчеркнул, что многие страны, которых становится всё больше, понимают, что Крым — это Россия.

Собеседник RT также отметил, что представитель Китая достаточно глубоко «погружён в недавнюю историю и географию» и добавил, что это вызывает огромное уважение к китайской стороне.

Ранее стало известно, что прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России.

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