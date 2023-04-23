Глава комитета крымского парламента Гемпель: многие страны понимают, что Крым — это Россия
- РИА Новости
По словам парламентария, заявление китайского дипломата «уже имеет резонанс».
«Я убеждён в том, что представитель Китая достаточно чётко и понятно обозначил проблематику по Крыму. Сегодня проблемы по Крыму нет, Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — уверен Гемпель.
Он подчеркнул, что многие страны, которых становится всё больше, понимают, что Крым — это Россия.
Собеседник RT также отметил, что представитель Китая достаточно глубоко «погружён в недавнюю историю и географию» и добавил, что это вызывает огромное уважение к китайской стороне.
Ранее стало известно, что прибалтийские республики и Украина возмутились словами посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что Крым всегда принадлежал России.