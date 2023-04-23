Экономист Фельбермайр предложил Западу лишить Россию лекарственных препаратов

Короткая ссылка
Запад должен распространить санкции против России на товары первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты. Такое мнение выразил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр.
Экономист Фельбермайр предложил Западу лишить Россию лекарственных препаратов
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит газета Der Spiegel.

Фельбермайр подчеркнул, что ещё много секторов могут оказать сильное давление на Россию.

«Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность. Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно», — сказал он.

При этом политическое давление на Москву было бы более эффективным, если бы россиянам не хватало товаров первой необходимости, уверен он. Слова экономиста приводит РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор, комментируя сообщения СМИ о якобы дефиците в стране ряда лекарственных препаратов, в том числе «Месалазина» и «Остеогенона», заявил, что в России нет нехватки лекарств по международным непатентованным наименованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить