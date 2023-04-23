Посол Черновол: стороны конфликта в Судане не пытались напасть на посольство России
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«На посольство не нападали, был неприятный случай, когда попали в камеры наблюдения, но на посольство никто не нападал», — сказал он.
Район нахождения посольства — это один из районов или часть большего района, вокруг которого проходит линия соприкосновения, пояснил Черновол.
Черновол также рассказал, что посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребёнком, однако пока безуспешно в связи с вооружёнными столкновениями в этом месте.