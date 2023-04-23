Посол Черновол: попытки вызволить россиян, застрявших в церкви в Хартуме, пока безуспешны
Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Хартуме Андрей Черновол.
«Что касается застрявшей в здании Нубийской митрополии в Хартуме с начала конфликта россиянки с ребёнком, к сожалению, пока не удалось их оттуда забрать», — сказал собеседник агентства.
Посол объяснил это тем, что здание расположено на линии боевого соприкосновения, поэтому эвакуация в данный момент может быть опасна.
17 апреля заблокированная в Нубийской митрополии Хартума россиянка рассказала об обстановке.