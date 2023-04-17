Заблокированная в Нубийской митрополии Хартума россиянка рассказала об обстановке

Россиянка с ребёнком рассказала об обстановке в Нубийской митрополии в суданском Хартуме, где она и ещё несколько верующих оказались заблокированы из-за обострения ситуации в городе.

Территория митрополии огорожена высокой стеной, и у верующих, находящихся на её территории, нет возможности выйти на улицу, сообщила она телеканалу «Звезда».

По её словам, на самой территории повреждений нет, запасов еды должно хватить на пару дней.

Россиянка призналась, что собравшиеся слышат взрывы и стрельбу, и это их очень беспокоит.

«Поскольку была вчера Пасха, мы приехали в субботу в церковь на богослужение. Как раз было 9:30, и именно в это время начались события. Мы находились в церкви, началась стрельба. Конечно, ворота все сразу были заблокированы, и с тех пор мы находимся здесь», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 97.

Посольство России в Хартуме заявило, что при первой возможности проведёт эвакуацию российских граждан в места их проживания или в здание дипмиссии.