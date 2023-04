Журналист Херш: пробайденовские СМИ в ужасе от предстоящего участия Трампа в выборах

Американские СМИ в ужасе от перспективы, что в 2024 году на выборах президента США соперником Джо Байдена будет Дональд Трамп.

Об этом журналист-расследователь Сеймур Херш сказал ведущему Going Underground Афшину Раттанзи в эфире RT.

Он подчеркнул, что газета The New York Times сейчас занимает крайне пробайденовскую позицию.

Кроме того, издание помогло идентифицировать 21-летнего Джека Тейшейру из ВВС Национальной гвардии Массачусетса, подозреваемого в сливе «секретных документов» Пентагона в сеть.

«Реакция The New York Times на Трампа и все эти ужасы с захватом Капитолия 6 января [2021 года], мне кажется, демонстрирует, что там твёрдо решили занять пробайденовскую позицию. Там очень мало критики в его адрес... Нельзя удивляться тому, что The New York Times будет помогать ФБР как добропорядочный гражданин... Я, конечно же, удивлён, но в этом нет ничего удивительного», — сказал Херш.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что уже принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году и объявит о нём «относительно скоро».

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в планы Байдена переизбираться в 2024 году. Кроме того, он назвал утечку секретных документов Пентагона «позором» для страны и предположил, что за этим может стоять действующий лидер США.