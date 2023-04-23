Посол России: российское посольство в Судане прорабатывает возможные маршруты для эвакуации
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
«Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории», — констатировал Черновол.
При этом он добавил, что реализации на практике этот вопрос ещё не получил.
Черновол также рассказал, что посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребёнком, однако пока безуспешно в связи с вооружёнными столкновениями в этом месте.