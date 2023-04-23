Посол России: российское посольство в Судане прорабатывает возможные маршруты для эвакуации

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Посол России в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что в данный момент российское посольство в Судане прорабатывает все возможные маршруты для эвакуации граждан.

Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.

«Прорабатываются все возможные маршруты, но пока в теории», — констатировал Черновол.

При этом он добавил, что реализации на практике этот вопрос ещё не получил.

Черновол также рассказал, что посольство России в Судане предпринимает попытки забрать из здания Нубийской митрополии в Хартуме россиянку с ребёнком, однако пока безуспешно в связи с вооружёнными столкновениями в этом месте.

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