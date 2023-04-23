Французский профсоюз CGT пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона

Ведущий профсоюз Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозил оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир «Ролан Гаррос» в связи с проведением пенсионной реформы.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«(президент Франции Эммануэль. — RT) Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!…», — говорится в сообщении.

Телеканал со ссылкой на специализирующегося на вопросах энергетики экономиста Анну Крети отметил, что профсоюз действительно обладает техническими средствами, способными отключить свет во время Каннского кинофестиваля.

Ранее французский президент заявил, что пенсионная реформа, по которой пенсионный возраст во Франции поднимается с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью этого года.

Французские профсоюзы перед этим пообещали, что откажутся от встречи с ним, если Макрон утвердит пенсионную реформу.

По данным центра BVA, рейтинг Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране: только 26% французов одобряют его работу.