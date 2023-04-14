Профсоюзы Франции не намерены встречаться с Макроном, если он утвердит пенсионную реформу

Французские профсоюзы откажутся от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если он утвердит пенсионную реформу.

Об этом заявила глава ведущего профцентра страны «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине.

В эфире BFMTV она сказала, что профсоюзы «не пойдут к президенту, если он утвердит закон».

«Если он его отзовёт, мы с удовольствием обсудим с ним это», — сказала она.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.

Макрон подпишет закон в течение двух дней.