Профсоюзы Франции не намерены встречаться с Макроном, если он утвердит пенсионную реформу
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Об этом заявила глава ведущего профцентра страны «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине.
В эфире BFMTV она сказала, что профсоюзы «не пойдут к президенту, если он утвердит закон».
«Если он его отзовёт, мы с удовольствием обсудим с ним это», — сказала она.
14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.
Макрон подпишет закон в течение двух дней.