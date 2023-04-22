Помощник госсекретаря США посетит Киргизию и Таджикистан

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Киргизию и Таджикистан. Он обсудит с властями этих стран укрепление отношений, безопасность и свободу слова.

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«В Бишкеке помощник госсекретаря Лу встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Кыргызстана для дальнейшего продвижения двусторонних и региональных целей», — сообщил Госдеп. В Душанбе он намерен сфокусироваться на углублении американо-таджикского партнёрства и обсуждении вопросов безопасности и «сильного гражданского общества». Ранее в Минфине США заявили, что представители ведомства обсудят со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.