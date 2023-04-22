Сенатор Джабаров: высылающий дипломатов Берлин продолжает антироссийскую кампанию

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение Германии о массовой высылке российских дипломатов.

По его мнению, Германия продолжает «антироссийскую, русофобскую кампанию».

«Я не понимаю только, зачем немцам это надо? Они и так слишком много потеряли в этом противостоянии из-за Украины. Теперь ещё портят и политические отношения. Ничего, я думаю, переживём. Это не первый раз», — отметил Джабаров.

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.