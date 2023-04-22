Сенатор Джабаров: высылающий дипломатов Берлин продолжает антироссийскую кампанию

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение Германии о массовой высылке российских дипломатов.
Сенатор Джабаров: высылающий дипломатов Берлин продолжает антироссийскую кампанию
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

По его мнению, Германия продолжает «антироссийскую, русофобскую кампанию».

«Я не понимаю только, зачем немцам это надо? Они и так слишком много потеряли в этом противостоянии из-за Украины. Теперь ещё портят и политические отношения. Ничего, я думаю, переживём. Это не первый раз», — отметил Джабаров.

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

В Москве заявили, что в ответ на это более 20 дипломатов ФРГ будут высланы из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить