Ле Пен считает, что между Макроном и народом Франции произошёл полный разрыв

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Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом произошёл полный разрыв, считает лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен.
Ле Пен считает, что между Макроном и народом Франции произошёл полный разрыв
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Её слова приводит BFMTV.

По мнению Ле Пен, «Макрон полностью бункеризовался» и не может покинуть Елисейский дворец, не вызвав гнева людей.

«Так что это он породил этот гнев и хаос. Сегодня между Эммануэлем Макроном и французами произошёл полный разрыв», — сказала политик.

Ранее французский президент заявил, что пенсионная реформа, по которой пенсионный возраст во Франции поднимается с 62 до 64 лет, вступит в силу осенью этого года.

Французские профсоюзы перед этим пообещали, что откажутся от встречи с ним, если Макрон утвердит пенсионную реформу.

По данным центра BVA, рейтинг Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране: только 26% французов одобряют его работу.

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