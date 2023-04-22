МИД Латвии: первая партия российских удобрений вывезена из Риги в Кению
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Об этом заявил МИД Латвии.
«Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что это первая партия из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Россия готовит две партии удобрений для поставки в Кению и Нигерию.