МИД Латвии: первая партия российских удобрений вывезена из Риги в Кению

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Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тыс. тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС.
МИД Латвии: первая партия российских удобрений вывезена из Риги в Кению
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом заявил МИД Латвии.

«Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что это первая партия из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Россия готовит две партии удобрений для поставки в Кению и Нигерию.

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