МИД Латвии: первая партия российских удобрений вывезена из Риги в Кению

Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тыс. тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС.

Об этом заявил МИД Латвии.

«Всемирная продовольственная программа 21 апреля 2023 года вывезла из Рижского порта в Кению груз минеральных удобрений», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что это первая партия из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений российского производства, которые принадлежат предприятиям, находящимся под санкциями Европейского Союза, и хранятся на территории Латвии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Россия готовит две партии удобрений для поставки в Кению и Нигерию.