Британскому военному предъявили обвинения в нарушении закона о гостайне

Британскому военнослужащему предъявлены обвинения в нарушении закона о государственной тайне.

Об этом сообщила полиция Лондона.

«Мужчине предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных законом о государственной тайне, по итогам расследования антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что 36-летний военнослужащий британских ВС Томас Ньюсом изначально был задержан в связи с предполагаемым нарушением закона о полиции и доказательствах по уголовным делам, однако позже его обвинили в нарушении закона о гостайне.

Ранее сообщалось, что гражданку России задержали в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже.

Позднее гражданку России отпустили.