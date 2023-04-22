Премьер Греции попросил президента распустить парламент

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил президента страны Катерину Сакелларопулу распустить парламент и назначить выборы на 21 мая.
Премьер Греции попросил президента распустить парламент
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Я передаю Вам решение Совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели», — заявил Мицотакис, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение принято в соответствии с Конституцией страны.

Ранее греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся у неё на вооружении.

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