Премьер Греции попросил президента распустить парламент
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- © Petros Giannakouris
«Я передаю Вам решение Совета министров с просьбой распустить парламент и назначить проведение национальных выборов на 21 мая, через четыре недели», — заявил Мицотакис, его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что решение принято в соответствии с Конституцией страны.
Ранее греческий министр национальной обороны Николаос Панайотопулос заявил, что Греция не поставит Киеву танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300, находящиеся у неё на вооружении.