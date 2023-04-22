Политолог Оленченко: республиканцы хотят обеспечить более устойчивое развитие экономики

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление члена палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглса о том, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.

По мнению политолога, Республиканская партия этими и другими заявлениями демонстрирует, что она вступает в период предвыборной кампании.

«Демократам, которые являлись источником финансирования нынешнего украинского руководства, будет трудно парировать эти заявления. Республиканцы всегда были нацелены больше на внутреннее, чем на внешнее. Они хотят обеспечить более устойчивое развитие экономики. В этом плане республиканцы будут более популярны, они действуют на основе опросов общественного мнения и отслеживания общественных интересов. Думаю, эта тенденция будет нарастать», — считает он.

Ранее в США заявили о недопустимости бесконтрольного выделения средств Украине.