Kyodo: в Японии готовятся к реагированию на возможный запуск спутника КНДР
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Об этом пишет агентство Kyodo.
Военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также к операции планируется привлечь корабли с комплексами Aegis, вооружёнными ракетами-перехватчиками SM-3.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать её мировой космической державой.
Он также заявлял, что Пхеньян запустит военный разведывательный спутник, как и планировалось.