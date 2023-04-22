Kyodo: в Японии готовятся к реагированию на возможный запуск спутника КНДР

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Минобороны Японии приступило к подготовке сил реагирования на возможный запуск военного спутника-разведчика КНДР.
Kyodo: в Японии готовятся к реагированию на возможный запуск спутника КНДР
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Kyodo.

Военные разворачивают наземные комплексы Patriot PAC-3, также к операции планируется привлечь корабли с комплексами Aegis, вооружёнными ракетами-перехватчиками SM-3. 

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что партия и правительство страны стремятся сделать её мировой космической державой.

Он также заявлял, что Пхеньян запустит военный разведывательный спутник, как и планировалось.

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