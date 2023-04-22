Кирби заявил, что гражданам США не стоит ждать централизованной эвакуации из Судана

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американским гражданам, находящимся в Судане, не стоит рассчитывать на централизованную эвакуацию из Хартума.

Его слова приводит телеканал CNN.

«Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать», — сказал чиновник.

Кирби призвал американских граждан найти безопасное укрытие, а также избегать передвижений.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили о готовности частично открыть аэропорты, находящиеся под их контролем, для эвакуации иностранцев с территории страны.