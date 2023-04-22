Власти Кипра ужесточили критерии предоставления гражданства лицам из третьих государств

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Глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Иоанну сообщил, что кипрские власти приняли решение об ужесточении критериев предоставления гражданства лицам из третьих государств.

Слова министра приводит ТАСС.

Как сообщил Иоанну, инициатива в основном нацелена на усиление механизма, контролирующего инвестиции лиц, которым было предоставлено гражданство Кипра.

Ужесточение критериев подразумевает более строгую систему проверок, объяснил он.

В январе заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину заявила, что Совет министров Кипра подтвердил решение лишить гражданства девять человек.

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