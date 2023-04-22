Власти Кипра ужесточили критерии предоставления гражданства лицам из третьих государств
Слова министра приводит ТАСС.
Как сообщил Иоанну, инициатива в основном нацелена на усиление механизма, контролирующего инвестиции лиц, которым было предоставлено гражданство Кипра.
Ужесточение критериев подразумевает более строгую систему проверок, объяснил он.
В январе заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину заявила, что Совет министров Кипра подтвердил решение лишить гражданства девять человек.