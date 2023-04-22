Власти Кипра ужесточили критерии предоставления гражданства лицам из третьих государств

Глава Министерства внутренних дел Кипра Константинос Иоанну сообщил, что кипрские власти приняли решение об ужесточении критериев предоставления гражданства лицам из третьих государств.