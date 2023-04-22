FT: США отправили ЕС список товаров, которые Россия якобы пытается купить в обход санкций

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Соединённые Штаты предоставили четырём странам Европы список товаров двойного назначения, которые Россия якобы пытается приобрести в обход введённых против Москвы санкций.

Об это пишет газета Financial Times.

Как пишет газета, американская сторона предупредила ряд европейских стран о нескольких методах, которые Россия якобы использует с целью обхода введённых санкций.

«А также предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения», — приводит текст публикации РИА Новости.

По данным газеты, речь идёт о Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые недавно посетил замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.

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