FT: США отправили ЕС список товаров, которые Россия якобы пытается купить в обход санкций

Соединённые Штаты предоставили четырём странам Европы список товаров двойного назначения, которые Россия якобы пытается приобрести в обход введённых против Москвы санкций.

Об это пишет газета Financial Times.

Как пишет газета, американская сторона предупредила ряд европейских стран о нескольких методах, которые Россия якобы использует с целью обхода введённых санкций.

«А также предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения», — приводит текст публикации РИА Новости.

По данным газеты, речь идёт о Швейцарии, Австрии, Италии и Германии, которые недавно посетил замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке США Брайан Нельсон.

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.