Минюст США проверит юридические фирмы и хедж-фонды для борьбы с обходом санкций

В США проверят деятельность юридических фирм, хедж-фондов, инвестиционных консультантов и управляющих частным капиталом с целью воспрепятствовать уклонению от антироссийских санкций, заявил глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.

В рабочей группе изучат способы использования криптовалюты для маскировки связанных с подсанкционными товарами транзакций.

Адамс отметил, что американские и западноевропейские банки хорошо соблюдают санкции, однако есть «места в мире, где такой культуры не существует».

Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.