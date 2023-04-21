Минюст США проверит юридические фирмы и хедж-фонды для борьбы с обходом санкций
- AP
Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.
В рабочей группе изучат способы использования криптовалюты для маскировки связанных с подсанкционными товарами транзакций.
Адамс отметил, что американские и западноевропейские банки хорошо соблюдают санкции, однако есть «места в мире, где такой культуры не существует».
Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.