Медведев в ответ на слова Писториуса об операциях ВСУ в России напомнил о параде в Берлине

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Немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к российскому параду в Берлине, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что ВСУ имеют право проводить операции на территории Российской Федерации.
Медведев в ответ на слова Писториуса об операциях ВСУ в России напомнил о параде в Берлине
  • РИА Новости

«Министр обороны Германии, не особо задумываясь, брякнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он наверняка завидует славе военачальников Третьего рейха. Ему вообще-то нужно вспомнить историческую примету: немец, желающий напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине», — написал чиновник в Twitter.

Ранее Борис Писториус заявил, что считает «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если они нужны для нарушения снабжения российских военных.

По его мнению, это «нормально» до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы.

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