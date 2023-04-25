США профинансируют азиатский саммит для молодёжи с «превосходными лидерскими качествами»

Соединённые Штаты заявили о готовности выделить до $180 тыс. на проведение двухдневного молодёжного саммита в Южной Корее или Японии для лиц от 18 до 30 лет с «превосходными лидерскими качествами». Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, необходимость такого мероприятия обусловлена в том числе ростом нестабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и, как следствие, значимостью поддержания партнёрских отношений Вашингтона, Сеула и Токио.

В документе отмечается, что в сложившихся в мире условиях США будут использовать свои возможности, чтобы у молодёжи из Японии и Южной Кореи — ближайших партнёров Вашингтона — была возможность встречаться и обсуждать вопросы мирового масштаба.

«Первый молодёжный саммит будет ориентирован на развитие навыков в сфере мирового лидерства и выработку позиции небольшой группы примерно из 35 молодёжных лидеров, демонстрирующих превосходные лидерские качества», — объясняет американская сторона.

Эти молодые люди должны будут проявить способность «добиваться изменений в своих сообществах» и сотрудничать с единомышленниками из других стран альянса.

Одна из целей саммита — подготовка группы «лидеров» для разработки стратегии проведения ежегодного молодёжного форума. Приглашённые на этот форум в перспективе смогут сотрудничать «и работать над позитивными изменениями в вопросах, затрагивающих их страны и регионы», отмечают американские специалисты.

Отбором участников для новой инициативы будут заниматься посольства США в Сеуле и Токио, а также получатель гранта, желательно из Соединённых Штатов. Как говорится в документе, участники среди прочего должны быть в возрасте от 18 до 30 лет и свободно владеть английским языком.

Осенью 2022 года сообщалось о намерении Штатов выделить средства на «укрепление связей» с Японией. Как уточнялось в соответствующих документах, речь шла о работе в том числе по таким направлениям, как культура и безопасность.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.