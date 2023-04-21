Bloomberg: диверсанты после подрыва «Северных потоков» могли уйти на подводном аппарате
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Как отмечается, в пользу данной версии говорит, что водолазам потребовалось бы несколько часов, чтобы осуществить диверсию.
Надводное судно, которое ожидало бы в течение нескольких часов команду водолазов, привлекло бы нежелательное внимание.
Между тем ведущая расследование полиция Копенгагена и органы разведки королевства отказались комментировать эту информацию.
Ранее прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что ясности по теме виновных в подрывах «Северных потоков» нет, и найти ответственных будет непросто.