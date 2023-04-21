Bloomberg: диверсанты после подрыва «Северных потоков» могли уйти на подводном аппарате

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Диверсанты после подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли покинуть район на быстроходном подводном аппарате. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на водолаза ВМС Дании.
Bloomberg: диверсанты после подрыва «Северных потоков» могли уйти на подводном аппарате
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Как отмечается, в пользу данной версии говорит, что водолазам потребовалось бы несколько часов, чтобы осуществить диверсию.

Надводное судно, которое ожидало бы в течение нескольких часов команду водолазов, привлекло бы нежелательное внимание.

Между тем ведущая расследование полиция Копенгагена и органы разведки королевства отказались комментировать эту информацию.

Ранее прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что ясности по теме виновных в подрывах «Северных потоков» нет, и найти ответственных будет непросто.

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