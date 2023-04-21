МИД Китая: никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы.

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и развивали новый тип отношений между крупными странами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, отношения Пекина и Москвы кардинально отличаются от «маленьких кружков» и «блоковой конфронтации», которыми занимаются США.

«Ни одно государство не имеет права вмешиваться», — подчеркнул он.

Ранее в Китае заявили, что Соединённые Штаты распространяют дезинформацию о поставках беспилотников КНР для их использования в украинском конфликте.