МИД Китая: никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы.
МИД Китая: никто не имеет права вмешиваться в отношения Пекина и Москвы
  • РИА Новости

«Китай и Россия всегда придерживались принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и развивали новый тип отношений между крупными странами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, отношения Пекина и Москвы кардинально отличаются от «маленьких кружков» и «блоковой конфронтации», которыми занимаются США.

«Ни одно государство не имеет права вмешиваться», — подчеркнул он.

Ранее в Китае заявили, что Соединённые Штаты распространяют дезинформацию о поставках беспилотников КНР для их использования в украинском конфликте.

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