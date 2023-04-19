В КНР заявили, что США распространяют дезинформацию о поставках китайских беспилотников

Соединённые Штаты распространяют дезинформацию о поставках беспилотников КНР для их использования в украинском конфликте. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

«Соединённые Штаты... распространяют безосновательную, ложную информацию об экспорте КНР беспилотников, клевещут на китайские компании и очерняют их», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве подчеркнули, что Пекин решительно выступает против этого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники. Он подчеркнул, что в Китае эту информацию уже опровергли.