Росморречфлот: с горящего у Ульсана судна «Калтан» доставили на берег 19 моряков
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.
«На борту было 25 человек, четверых продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и ещё три члена экипажа. 19 человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что четверо пропавших членов экипажа при пожаре на судне России «Калтан» у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их ещё ищут.