Росморречфлот: с горящего у Ульсана судна «Калтан» доставили на берег 19 моряков

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19 членов экипажа судна «Калтан», которое загорелось у города Ульсан в Южной Корее, доставлены на берег — пресс-служба Росморречфлота.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«На борту было 25 человек, четверых продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и ещё три члена экипажа. 19 человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что четверо пропавших членов экипажа при пожаре на судне России «Калтан» у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их ещё ищут.

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