Четверо пропавших на горящем судне «Калтан» у Ульсана оставались на его борту, их ещё ищут

Четверо пропавших членов экипажа при пожаре на судне России «Калтан» у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их ещё ищут.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.

По его словам, 21 член экипажа перешли на спасательные плоты, с них — на корейские спасательные суда.

«Четыре человека — старший помощник (капитана) и ещё три человека — остались на борту, идёт их поиск, в связи с пожаром есть осложнения», — сказано в сообщении.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на береговую охрану Южной Кореи сообщило, что рыболовецкое судно из России, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов города Ульсана в Южной Корее.