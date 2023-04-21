«Рёнхап»: у берегов Южной Кореи загорелось судно из России, четыре человека пропали

Рыболовецкое судно из России, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов города Ульсана в Южной Корее.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на береговую охрану Южной Кореи.

«Перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести... Два человека получили незначительные травмы», — сказано в материале.

Причины ЧП и название судна не приводятся.

В конце марта телеканал ABS-CBN сообщил, что по меньшей мере 12 человек, в том числе три ребёнка, погибли при пожаре на пассажирском судне у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин.

Как сообщила пресс-атташе посольства России на Филиппинах Нина Пракапович, информация о гражданах России, пострадавших в результате пожара на пассажирском судне Lady Mary Joy 3, не поступала.