Спецпосланник Нидерландов по Украине ван Дартел уволился после заявления об украинцах
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Об отставке дипломата сообщил МИД королевства.
«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — говорится в сообщении.
РИА Новости отмечает, что ван Дартел заявил: «Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность».
Ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли сообщил, что Bank of America прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за пророссийских заявлений выступающих.