Спецпосланник Нидерландов по Украине ван Дартел уволился после заявления об украинцах

Короткая ссылка
Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел ушёл в отставку после своего заявления о том, что «украинцы — это тоже русские», а мировые политики ведут себя наивно в отношении России.
Спецпосланник Нидерландов по Украине ван Дартел уволился после заявления об украинцах
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об отставке дипломата сообщил МИД королевства.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что ван Дартел заявил: «Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность».

Ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли сообщил, что Bank of America прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за пророссийских заявлений выступающих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить