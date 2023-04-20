Спецпосланник Нидерландов по Украине ван Дартел уволился после заявления об украинцах

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел ушёл в отставку после своего заявления о том, что «украинцы — это тоже русские», а мировые политики ведут себя наивно в отношении России.

Об отставке дипломата сообщил МИД королевства.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена», — говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что ван Дартел заявил: «Украинцы — это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность».

Ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли сообщил, что Bank of America прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за пророссийских заявлений выступающих.