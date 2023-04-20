ЦПВС сообщил, что боевики готовят провокации для дискредитации ВС России в районе Идлиба

Боевики в районе города Идлиба занимаются подготовкой провокации для обвинения сирийских и российских военных в необоснованном применении оружия против мирного населения. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

AP

«В населённом пункте Дейр-Сунболь полевые командиры незаконных вооружённых формирований готовят провокации для обвинения вооружённых сил Сирии и России в необоснованном применении оружия против мирного населения», — приводит РИА Новости заявление. Ранее группа боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* попыталась прорваться на территорию, которая находится под контролем властей Сирии, их атака была отражена, погибли трое нападавших. * «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.