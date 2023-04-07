В ЦПВС заявили о пресечении прорыва террористов на подконтрольную властям Сирии территорию

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Группа боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* попыталась прорваться на территорию, которая находится под контролем властей Сирии, их атака была отражена, погибли трое нападавших.
В ЦПВС заявили о пресечении прорыва террористов на подконтрольную властям Сирии территорию
  • AP

Об этом сообщил в пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В провинции Идлиб в районе населённого пункта Кафер-Батих боевиками террористической группировки «Исламская партия Туркестана» предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что армия САР пресекла попытку прорыва, террористы понесли потери и ушли на исходные позиции.

Ранее стало известно, что боевики намерены провести ряд провокационных обстрелов в сирийском Идлибе с применением БПЛА.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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