ЕП принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу, осуждённого на 25 лет

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом освободить Владимира Кара-Мурзу*, приговорённого к 25 годам колонии строгого режима.
ЕП принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу, осуждённого на 25 лет
  • globallookpress.com
  • © Julius Kalinskas

«Депутаты Европарламента решительно осуждают этот политически мотивированный приговор и требуют его (Кара-Мурзы. — RT) немедленного и безоговорочного освобождения», — говорится на сайте ЕП.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Защита заявила, что обжалует приговор.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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