ЕП принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу, осуждённого на 25 лет
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«Депутаты Европарламента решительно осуждают этот политически мотивированный приговор и требуют его (Кара-Мурзы. — RT) немедленного и безоговорочного освобождения», — говорится на сайте ЕП.
17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
Защита заявила, что обжалует приговор.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.