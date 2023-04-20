ЕП принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу, осуждённого на 25 лет

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом освободить Владимира Кара-Мурзу*, приговорённого к 25 годам колонии строгого режима.

«Депутаты Европарламента решительно осуждают этот политически мотивированный приговор и требуют его (Кара-Мурзы. — RT) немедленного и безоговорочного освобождения», — говорится на сайте ЕП.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Защита заявила, что обжалует приговор.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.