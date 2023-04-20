Политолог Бальбек об антироссийских санкциях: любая спираль имеет свойство заканчиваться

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление газеты Financial Times со ссылкой на европейского чиновника о том, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено».
Политолог Бальбек об антироссийских санкциях: любая спираль имеет свойство заканчиваться
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам эксперта, «любая спираль имеет свойство заканчиваться» — и санкционная спираль, как подчеркнул Бальбек, не исключение.

«Они надеялись, что ударят кулаком по столу — и Россия перепугается до полусмерти. Ударили раз, ударили два, потом начали барабанную дробь набивать, вот уже ножки у стола подломились — а толку нет. Что остаётся? Делать попытку сохранить лицо, то есть с важным видом рассказывать, какие очередные ограничения против наших граждан они введут и кому запретят посещать «райский сад» под названием Европа», — рассказал Бальбек.

Как отметил собеседник RT, это было понятно с самого начала, «но сегодняшний европейский истеблишмент — не самые сообразительные люди».

Ранее стало известно о том, что в Евросоюзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено».

2 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить