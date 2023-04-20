Политолог Бальбек об антироссийских санкциях: любая спираль имеет свойство заканчиваться

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление газеты Financial Times со ссылкой на европейского чиновника о том, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено».

По словам эксперта, «любая спираль имеет свойство заканчиваться» — и санкционная спираль, как подчеркнул Бальбек, не исключение.

«Они надеялись, что ударят кулаком по столу — и Россия перепугается до полусмерти. Ударили раз, ударили два, потом начали барабанную дробь набивать, вот уже ножки у стола подломились — а толку нет. Что остаётся? Делать попытку сохранить лицо, то есть с важным видом рассказывать, какие очередные ограничения против наших граждан они введут и кому запретят посещать «райский сад» под названием Европа», — рассказал Бальбек.

Как отметил собеседник RT, это было понятно с самого начала, «но сегодняшний европейский истеблишмент — не самые сообразительные люди».

Ранее стало известно о том, что в Евросоюзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено».

2 марта глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.