ВМС Ирана принудили атомную подлодку США всплыть на поверхность в Ормузском проливе

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Иранская подводная лодка «Фатех» вынудила атомную подлодку ВМС США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе.
ВМС Ирана принудили атомную подлодку США всплыть на поверхность в Ормузском проливе
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Об этом заявил командующий иранскими ВМС вице-адмирал Шахрам Ирани, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

«Эта подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине и под водой, что было замечено иранской субмариной «Фатех», которая заставила американскую подлодку всплыть на поверхность», — заявил Ирани.

Ранее газета New York Post со ссылкой на представителя американских военных сообщила, что Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку, способную нести более 150 ракет Tomahawk.

2 апреля ВМС Ирана заявили, что разведывательный самолёт ВМС США вошёл в иранское воздушное пространство на юге.

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