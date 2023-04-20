ВМС Ирана принудили атомную подлодку США всплыть на поверхность в Ормузском проливе

Иранская подводная лодка «Фатех» вынудила атомную подлодку ВМС США «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе.

Об этом заявил командующий иранскими ВМС вице-адмирал Шахрам Ирани, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

«Эта подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине и под водой, что было замечено иранской субмариной «Фатех», которая заставила американскую подлодку всплыть на поверхность», — заявил Ирани.

Ранее газета New York Post со ссылкой на представителя американских военных сообщила, что Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку, способную нести более 150 ракет Tomahawk.

2 апреля ВМС Ирана заявили, что разведывательный самолёт ВМС США вошёл в иранское воздушное пространство на юге.