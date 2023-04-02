ВМС Ирана сообщили, что в воздушное пространство страны на юге вошёл самолет-разведчик США

Разведывательный самолет ВМС США вошёл в воздушное пространство Ирана на юге.

Об этом сообщили в ВМС Ирана.

«Командиры иранских ВМС, полностью готовые действовать, направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолёта без разрешения не совершал таких действий», — приводит заявление ВМС издание Mehr.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).