ВМС Ирана сообщили, что в воздушное пространство страны на юге вошёл самолет-разведчик США

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Разведывательный самолет ВМС США вошёл в воздушное пространство Ирана на юге.
ВМС Ирана сообщили, что в воздушное пространство страны на юге вошёл самолет-разведчик США
  • AP
  • © Stevan Morgain

Об этом сообщили в ВМС Ирана.

«Командиры иранских ВМС, полностью готовые действовать, направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолёта без разрешения не совершал таких действий», — приводит заявление ВМС издание Mehr.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).

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