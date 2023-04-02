ВМС Ирана сообщили, что в воздушное пространство страны на юге вошёл самолет-разведчик США
- AP
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Об этом сообщили в ВМС Ирана.
«Командиры иранских ВМС, полностью готовые действовать, направили предупреждение о том, чтобы экипаж самолёта без разрешения не совершал таких действий», — приводит заявление ВМС издание Mehr.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в результате недавних ударов по сирийской территории убили восемь человек, связанных с Корпусом стражей иранской революции (КСИР).