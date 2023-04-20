Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам.

«В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — цитирует его РИА Новости.

Антонов потребовал от властей США немедленно выдать разрешения на въезд всем участникам делегации России для участия в мероприятиях Организации Объединённых Наций.

По его словам, российская сторона ещё раз призывает американскую администрацию прекратить создавать искусственные препятствия.