Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам
«В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — цитирует его РИА Новости.
Антонов потребовал от властей США немедленно выдать разрешения на въезд всем участникам делегации России для участия в мероприятиях Организации Объединённых Наций.
По его словам, российская сторона ещё раз призывает американскую администрацию прекратить создавать искусственные препятствия.