Посол Антонов: США готовы соблюдать свободу слова, если это не противоречит их интересам

Короткая ссылка
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты готовы соблюдать принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам.

«В очередной раз убеждаемся в том, что местные власти готовы на практике соблюдать декларируемые принципы свободы слова и прессы, только если это не противоречит их конъюнктурным интересам», — цитирует его РИА Новости.

Антонов потребовал от властей США немедленно выдать разрешения на въезд всем участникам делегации России для участия в мероприятиях Организации Объединённых Наций.

По его словам, российская сторона ещё раз призывает американскую администрацию прекратить создавать искусственные препятствия. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить