Посол Антонов потребовал от США оформить разрешения на въезд членам делегации России в ООН

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от властей США немедленно выдать разрешения на въезд всем участникам делегации России для участия в мероприятиях Организации Объединённых Наций.

Заявление Антонова приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона ещё раз призывает американскую администрацию прекратить создавать искусственные препятствия.

«Требуем незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным российской стороной участникам», — сказал глава диппредставительства.

Он также предложил общественности в США обратить внимание на то, что американские власти не соблюдают «базовые международные обязательства и элементарные нормы дипломатической практики».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

По его словам, МИД будет отстаивать возможность получения американских виз российскими журналистами.