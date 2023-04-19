В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что президент США Джо Байден до сих пор хочет поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Мы уже неоднократно говорили, что президент стремится поговорить с председателем Си Цзиньпином», — отметила она.

При этом Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне считают важным сохранять открытыми каналы для коммуникаций с Пекином.

Ранее издание Politico передавало, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между Байденом и Си Цзиньпином.