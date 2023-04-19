В Белом доме заявили о желании Байдена поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином
- AP
«Мы уже неоднократно говорили, что президент стремится поговорить с председателем Си Цзиньпином», — отметила она.
При этом Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне считают важным сохранять открытыми каналы для коммуникаций с Пекином.
Ранее издание Politico передавало, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между Байденом и Си Цзиньпином.