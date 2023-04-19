Пентагон заявил о проведении испытательного пуска баллистической ракеты Minuteman III

Пентагон заявил о проведении американскими военными испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пуск проводился без боевой части и был призван продемонстрировать готовность ядерных сил США.

В феврале США также проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.