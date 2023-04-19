Пентагон заявил о проведении испытательного пуска баллистической ракеты Minuteman III
Пентагон заявил о проведении американскими военными испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что пуск проводился без боевой части и был призван продемонстрировать готовность ядерных сил США.
В феврале США также проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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